Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судаВести.Ru 12:25

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Телеканал "Аль-Джазира" ссылается на информацию государственного египетского телевидения. Мухаммед Мурси упал в обморок после того, как судья дал ему слово.

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

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