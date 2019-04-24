Футбол
Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денегSport24.ru 09:22
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Футбол
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»
Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 10:45
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Канаде сошел с рельсов поезд с токсичными веществами
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина
"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе
Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Чечне женщина продала младенца за 400 тысяч рублей
Уроженка Ингушетии привезла младенца в Урус-Мартановский район Чечни, где продала его за 400 тысяч рублей местной жительнице.
Обновлено в 08:46
Политика
Первый оштрафованный за оскорбление власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого первым в России оштрафовали за оскорбление власти, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 08:30
Общество
Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову
24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.
Обновлено в 05:02
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Футбол
Маркизио перенёс операцию на колене
Обновлено в 10:55
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30