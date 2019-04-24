Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денегSport24.ru 09:22

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

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