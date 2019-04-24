Футбол

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денегSport24.ru 09:22

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
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Суд вынес приговор экс-президенту «Барселоны» по делу об отмывании денег

Газета.Ru09:49

Суд оправдал бывшего президента «Барселоны» Роселя по делу об отмывании денег

Чемпионат09:29

Суд оправдал экс-президента «Барселоны» по делу о финансовых махинациях

RT на русском08:51

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Sport24.ru09:22

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Евро-футбол.ру08:57

Бывший президент ФК «Барселона» Росель оправдан судом Испании по делу об отмывании денег

ТАСС09:23

Суд Испании оправдал экс-президента «Барселоны» по делу об отмывании денег

РИА Новости08:20
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Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве

Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками

Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов Boeing и Airbus

В России закупят 100 самолетов Boeing и Airbus для компании «Аэрофлот». Покупку одобрило правительство РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Энергетика

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество

Продолжительность жизни в России поставила рекорд

В России увеличилась средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:42
Общество

Delivery Club начнет проверять состояние здоровья курьеров

Сервис по доставке еды Delivery Club начнет проверять состояние здоровья своих курьеров, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»

Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии

Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Авто

«Заряженный» Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego

В австралийском офисе компании Honda провели трансляцию шоу LEGO Masters, на которой была представлена полнозамерная Lego-модели «заряженного» хэтчбека Civic Type R. Отмечается, что на макет ушло 320 тысяч деталей конструктора, при этом в нем проработаны детально тормозные механизмы и дворники и даже функционирует внешнее освещение.
Обновлено в 07:01
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Происшествия

МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

Обновлено в 09:12
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16
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Сандро Россель
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель, президент футбольного клуба «Барселона» с 2010 по 2014 год. В 2003 году активно поддерживал заявку Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны». Также принял активное участие по переходу в каталонский клуб бразильца Роналдиньо.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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