Футбол
Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денегSport24.ru 09:22
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
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Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками
Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика
«Аэрофлот» закупит 100 самолетов Boeing и Airbus
В России закупят 100 самолетов Boeing и Airbus для компании «Аэрофлот». Покупку одобрило правительство РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество
Продолжительность жизни в России поставила рекорд
В России увеличилась средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:42
Общество
Delivery Club начнет проверять состояние здоровья курьеров
Сервис по доставке еды Delivery Club начнет проверять состояние здоровья своих курьеров, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Авто
«Заряженный» Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
В австралийском офисе компании Honda провели трансляцию шоу LEGO Masters, на которой была представлена полнозамерная Lego-модели «заряженного» хэтчбека Civic Type R. Отмечается, что на макет ушло 320 тысяч деталей конструктора, при этом в нем проработаны детально тормозные механизмы и дворники и даже функционирует внешнее освещение.
Обновлено в 07:01
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16