Футбол

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денегSport24.ru 09:22

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег после почти двухлетнего досудебного содержания под стражей.
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Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Sport24.ru09:22

Суд оправдал бывшего президента «Барселоны» Роселя по делу об отмывании денег

Чемпионат09:29

Бывший президент ФК «Барселона» Росель оправдан судом Испании по делу об отмывании денег

ТАСС09:23

Суд вынес приговор экс-президенту «Барселоны» по делу об отмывании денег

Газета.Ru09:49

Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег

Евро-футбол.ру08:57

Суд оправдал экс-президента «Барселоны» по делу о финансовых махинациях

RT на русском08:51

Суд Испании оправдал экс-президента «Барселоны» по делу об отмывании денег

РИА Новости08:20
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В Оргтруде не закроют отделение скорой помощи

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По словам доктора медицинских наук, газированная вода активизирует ферменты и повышает активность желез внутренней секреции, а также улучшает аппетит.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
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Происшествия

Илон Маск прокомментировал сообщения о возгорании автомобилей Tesla

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Экономика

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Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
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Из-за проблем с тормозами Nissan отзывает кроссоверы Terrano

Nissan отзывает в РФ 771 кроссовер Terrano. На сервис отправят экземпляры, реализованные в период с июля 2017 года по январь прошлого года.
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ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину

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Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
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Происшествия

Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе

Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
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Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

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Общество

Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому

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Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
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Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом

Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе

США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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Некоторые во власти в облаках, может, и не витают, а, наоборот, «приземлились» и усердно пашут.
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Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
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Общество

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Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

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Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

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Здоровье

Глава Минздрава сообщила о росте зарплат медиков на 120%

За 5 лет средняя зарплата врачей в России выросла на 120% и достигла 75 тысяч рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.
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В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

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Испанский предприниматель, президент футбольного клуба «Барселона» с 2010 по 2014 год. В 2003 году активно поддерживал заявку Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны». Также принял активное участие по переходу в каталонский клуб бразильца Роналдиньо.
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