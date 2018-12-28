Футбол

Экс-президент «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни
RT на русском
06:16

Бывший президент лондонского футбольного клуба «Арсенал» Питер Хилл-Вуд скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте английского коллектива. Хилл-Вуд занимал должность главы клуба с 1982 по 2013 год.
RT на русском06:16

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Бывший глава «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни

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Экс-президент «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни

RT на русском06:16

Скончался экс-президент лондонского «Арсенала» Питер Хилл-Вуд

РИА Новости06:51
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
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