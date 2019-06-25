Политика
Экс-президента Армении Кочаряна арестовалиiReactor 08:18
Напомним, что ранее iReactor сообщал об освобождении Кочаряна из-под ареста под поручительство бывшего и действующего лидеров Карабаха. Роберт Кочарян был арестован на два месяца в июне 2018 года по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад
Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Происшествия
Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти
Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Экономика
Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса
Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Политика
Украинский раскольник Филарет создает свой синод
Украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что начинает создавать собственный синод, в который войдут пять архиереев.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Политика
Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития
Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:36
Общество
В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.
Обновлено в 14:03
Общество
Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Кино
Сергей Безруков открестился от роли президента
Обновлено в 12:17
Экономика
Система «Платон» снова подорожает
В конечном итоге сумма к 2021 году достигнет 2,35 рубля за километр.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS
В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу
Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.
Обновлено в 00:39