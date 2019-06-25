Политика

Экс-президента Армении Кочаряна арестовалиiReactor 08:18

Напомним, что ранее iReactor сообщал об освобождении Кочаряна из-под ареста под поручительство бывшего и действующего лидеров Карабаха. Роберт Кочарян был арестован на два месяца в июне 2018 года по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-президент Армении Кочарян приехал в СИЗО после решения о его аресте

РБК11:13

Бывший президент Армении Кочарян взят под стражу

RT на русском10:37

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

РИА Новости08:05

Полиция вновь взяла под стражу экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Эхо Москвы11:23

Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента Кочаряна

Коммерсантъ08:25

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

ТАСС10:16

«Очередной незаконный шаг властей»: офис Кочаряна прокомментировал арест экс-президента

Sputnik Армения13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Наука

Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад

Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

Обновлено в 13:36
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

Обновлено в 05:05
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Экономика

Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса

Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Политика

Украинский раскольник Филарет создает свой синод

Украинский раскольник Филарет Денисенко заявил, что начинает создавать собственный синод, в который войдут пять архиереев.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Культура

«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября

Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Политика

Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития

Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:36
Общество

В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.
Обновлено в 14:03
Общество

Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Политика

Пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 13:33
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Кино

Сергей Безруков открестился от роли президента

Обновлено в 12:17
Экономика

Система «Платон» снова подорожает

В конечном итоге сумма к 2021 году достигнет 2,35 рубля за километр.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS

В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Спорт

Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на ЕИ-2019

Обновлено в 13:29
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу

Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.
Обновлено в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное