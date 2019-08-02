с чего всё началось

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина". По его словам, Украина еще не прошла все этапы развития экономики, но уже начинает играть во взрослые игры.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Шоу-бизнес Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.

Футбол «Спартак» согласовал с АЗ переход Тила Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.

Происшествия Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Здоровье Жители Краснодарского края смогут пройти бесплатное обследование Как сообщал портал «ЯСНО», с начала года в Краснодарском крае более полумиллиона жителей прошли диспансеризацию.

Общество Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Гаджеты Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Политика Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.

Политика Южная Корея пообещала Японии жёсткий ответ на торговые санкции Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров.