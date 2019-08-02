Политика

Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»Газета.Ru 04:21

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина". По его словам, Украина еще не прошла все этапы развития экономики, но уже начинает играть во взрослые игры.
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с чего всё началось
— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина
".
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Юрий Иванович Ехануров
Украинский политик
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