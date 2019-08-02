Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»Газета.Ru 04:21
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина". По его словам, Украина еще не прошла все этапы развития экономики, но уже начинает играть во взрослые игры.
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с чего всё началось
— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".Life.ru00:52
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Политика
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Обновлено в 03:53
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Обновлено в 04:29
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
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Обновлено вчера в 15:00
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
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Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Происшествия
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Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Политика
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Авто
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Обновлено вчера в 10:02
Футбол
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Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено 30 июля в 13:03
Происшествия
В Петербурге родителям дали срок за попытку отправить сына в армию
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Обновлено в 06:57
Общество
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Обновлено в 03:43
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Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
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Обновлено в 02:18
Авто
Пикап Ford F-Series Super Duty получил новый мотор V8
Американская компания оснастила пикап модернизированным двигателем.
Обновлено в 04:25
Общество
Россияне стали реже смотреть телевизор
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Обновлено вчера в 05:54
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
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Обновлено в 03:09
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27