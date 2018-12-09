Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы украинского Национального банка Якова Смолия о том, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

с чего всё началось

Это реальные цифры, которые вытекают из того, что кредиты МВФ занимались в 2014–2015 годах.

По мнению Азарова, на Украине сложилась "достаточно критическая ситуация", так как экономика страны не обеспечивает за счёт экспорта реальных ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться.

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