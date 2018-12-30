Финансы
Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ
Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФИзвестия03:50
«Ждите очередного повышения цен, тарифов, потому что кроме как с рядовых граждан киевский режим брать деньги не умеет», — заявил Азаров. С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране.
Известия03:50
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Счастью нет предела: под радостные вопли Киева страна пробила очередное дно
Новостной фронтвчера в 05:29
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Происшествия
Попутчик пропавшей москвички сознался в убийстве
Обновлено в 18:15
Общество
Умер замминистра транспорта Сергей Аристов
Статс-секретарь и заместитель министра транспорта Серегй Аристов умер после тяжелой болезни.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Политика
В ссорах Украины и Польши обвинили «российское яблоко раздора»
Россия подбросила Польше и Украине «яблоко раздора», этим и объясняются проблемы в отношениях двух стран, заявил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии
Решение Трампа о выводе войск из Сирии Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ * в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.
Обновлено в 17:34
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, в результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.
Обновлено в 00:23
Политика
Спецрейс с детьми вылетел из Ирака в Россию
Спецрейс с 30 российскими детьми вылетел из аэропорта Багдада в Москву.
Обновлено в 09:39
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Чечне более 100 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более ста тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Политика
Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии
Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря глава РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю приближающихся новогодних праздников мировым лидерам, в том числе и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Обновлено в 10:52
Спорт
Наталья Непряева победила в гонке «Тур де Ски» на 10 километров
Обновлено в 08:52
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Авто
Названы ТОП-5 самых провальных автомобилей в 2018 году
В целом следующий год обещает быть очень интересным, ведь будет представлены не только классические авто, но и появится также большое количество электрокаров.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Общество
Разрисовывавший самолет ребенок возмутил пользователей Сети
Пользователи Сети возмутились из-за видео, на котором запечатлено, как маленький ребенок с разрешения родителей разрисовывает в самолете спинки впереди стоящих сидений.
Обновлено в 17:13
Политика
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»
В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58