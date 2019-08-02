Политика

Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»РИА Новости 00:08

Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
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с чего всё началось
— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина
".
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Юрий Иванович Ехануров
Украинский политик
Премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. С 19 декабря 2007 по 5 июня 2009 года - министр обороны Украины в правительстве Юлии Тимошенко.
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