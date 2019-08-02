Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»РИА Новости 00:08
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
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— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".Life.ru00:52
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