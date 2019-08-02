с чего всё началось

Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»

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