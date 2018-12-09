Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы украинского Национального банка Якова Смолия о том, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

с чего всё началось

Поэтому очевидно, что без помощи МВФ погасить их реально невозможно.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отреагировал на заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что в течение следующих двух лет страна должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов.

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