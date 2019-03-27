Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войнуLife.ru 00:46

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике. Об этом политик сообщил во время презентации своей книги, видеотрансляция которой была опубликована на YouTube-канале Politnavigator TV.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Life.ru00:46

Бывший украинский дипломат Щербак предрек России войну

Аргументы и Фактывчера в 21:37

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

РЕН ТВвчера в 19:54

Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну

Известиявчера в 20:32

«Вы будете очень удивлены»: Экс-посол Украины заявил, что Россия поочередно нападет на Украину, Белоруссию и Казахстан

Царьградвчера в 20:15

Украинский дипломат предрёк России войну с соседями

News.ruвчера в 21:31

Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну

РИА Новостивчера в 19:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Здоровье

В Магнитогорске врачи займутся здоровьем жильцов пострадавшего дома

Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая займется организацией двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам, сообщает пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие

Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Обновлено в 01:50
Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Политика

Официальный статус русского языка в Киргизии будет сохранен

Русский язык в Киргизии сохранит официальный статус. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Теннис

Барти впервые обыграла Квитову и дебютирует в топ-10

Обновлено в 02:32
Общество

Салаватский роддом вернут государству

Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Происшествия

На салатовой ветке метро произошел сбой из-за поломки поезда

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Инцидент произошел около 08:40.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Космос

Две новые планеты обнаружены с помощью искусственного интеллекта

Астрономы из Университета Техаса в Остине, в сотрудничестве с Google, использовали искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения еще двух скрытых планет в архиве космического телескопа Кеплера.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Военные трофеи из Сирии привезли во Владивосток

Обновлено в 02:32
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Хоккей

Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге

"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Политика

Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты

Стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A60

Обновлено в 02:03
Происшествия

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

Экс-министр Михаил Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу - ОНК.
Обновлено в 04:24
Музыка

Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное