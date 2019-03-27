Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войнуLife.ru 00:46
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике. Об этом политик сообщил во время презентации своей книги, видеотрансляция которой была опубликована на YouTube-канале Politnavigator TV.
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