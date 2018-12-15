Политика
Экс-посол: США хотят санкциями лишить Россию сильной армии и флота
Экс-посол: США хотят санкциями лишить Россию сильной армии и флотаЭкономика сегоднявчера в 23:14
Цель антироссийских санкций США заключается в лишении России сильной армии и флота, это отвечает интересам Вашингтона, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.
Экономика сегоднявчера в 23:14
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Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная, агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам.
— Джон Хербст, американский дипломатТелеканал 360° 03:17
с чего всё началось
Вводимые Вашингтоном антироссийские санкции ставят своей целью лишить Москву сильной армии и флота, заявил в эфире украинского телеканала «Прямой» бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.Коммерсантъ03:39
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