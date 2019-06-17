Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителемВедомости 07:44

Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» — написал министр.
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Орешкин заявил об усилении «тяжелой артиллерией» и показал фото с Бабичем

РБК07:11

Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Коммерсантъ04:37

Бабича назначили замминистра экономического развития

РИА Новости05:18

Бабич назначен заместителем министра экономического развития

ТАСС04:42

Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития

RT на русском04:37

Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Газета.Ru07:01

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Интерфакс04:34
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
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Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Политика

Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
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Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

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Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
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Общество

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Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

Обновлено в 05:22
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
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Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Два дома на юге ДНР повреждены обстрелами ВСУ

Украинские войска в полночь обстреляли курортный поселок Безыменное на юге ДНР, повреждены два дома.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Общество

Согласованный митинг в защиту прав журналистов проходит в Москве

Сегодня в Москве прошёл согласованный с правительством столицы организованный митинг в защиту и поддержку ранее обвинённого в хранении наркотиков журналиста Голунова.
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Экономика

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В ведомстве добавили, что сдача в аренду федеральной земли в основном проходила без проведения торгов.
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Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
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Происшествия

Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке

Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.
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В мае продажи новых мотоциклов в России выросли почти на 15%

По данным аналитического агентства Автостат, в мае россияне купили 2 тыс. 151 новый мотоцикл (+14,9% к АППГ).
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Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

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Польские общественники объявили о начале исторического расследования, посвящённого одной из самых обсуждаемых страниц в истории Польши времён Второй мировой войны — спасению Кракова от уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.
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