Футбол

Экс-полузащитник сборной России Самедов объявил о завершении карьерыREGNUM 05:39

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Об этом 30 июля он сообщил на своей странице в Instagram. «Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист», — написал Самедов.
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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