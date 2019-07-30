Футбол
Экс-полузащитник сборной России Самедов объявил о завершении карьерыREGNUM 05:39
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Об этом 30 июля он сообщил на своей странице в Instagram. «Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист», — написал Самедов.
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Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов
КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Обновлено в 18:21
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено в 19:08
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено в 18:40
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Политика
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Космос
Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии
Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Музыка
Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант
Саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свои сочинения в соцсетях, заявил, что песня продюсера Макса Фадеева и певицы MOLLY (Ольга Серябкина) «Я просто люблю тебя» очень сильно похожа на его произведение.
Обновлено в 20:22
Транспорт
В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах
В ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин поднял вопрос о росте тарифов ЖКХ, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Болтон оценил вероятность продления СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 20:16
Политика
В Киеве напали на сотрудников агентства «Укринформ»
Радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве и напали на сотрудников агентства, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Футбол
«Зенит» согласовал с Малкомом условия личного контракта
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом, утверждает журналистка Cope Элена Кондис в своём «твиттере».
Обновлено в 14:14
Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Политика
День независимости Украины пройдет в новом формате
Обновлено в 08:22