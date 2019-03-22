Футбол

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмыМатч ТВ 03:40

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
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Адам Джонсон играл в АПЛ и сборной Англии, но профукал карьеру. Он отсидел за связь с 15-летней

Sport24.ru12:45

Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы

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РИА Новости04:48

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Матч ТВ03:40
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