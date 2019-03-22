Футбол
Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмыСоветский спорт 06:26
Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun. По информации издания, 31-летний футболист в 2016 году был осужден за сексуальную связь с несовершеннолетней.
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Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Авто
Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать
В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Нижегородской области на полицейского завели дело из-за халатности
По данным следствия, полицейские неправомерно отказал в возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского после обращения жительницы города Лыскова к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Андрею Виноградову, сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 05:29
Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Общество
Циферблат башни Биг-Бен поменяет цвет
Обновлено в 06:12
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Политика
Терезу Мэй не пригласили на общий ужин на саммите ЕС
Британский премьер Тереза Мэй, вопреки протоколу, не была приглашена на общий ужин лидеров стран-членов ЕС в первый день саммита в Бросселе.
Обновлено в 09:51
Экономика
Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в России
Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Пакистан стремится к диалогу с Индией – посол
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
Обновлено в 10:24
Политика
США расширили санкционные списки по Ирану
13 февраля Вашингтон усилил ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Читайте такжеСупруга Рогозина призвала создать фан-клуб Роскосмоса Он добавил, что накануне у него состоялся разговор с главой РАН Александром Сергеевым, в ходе которого они обсудили полезные нагрузки, необходимые для освоения на Луны.
Обновлено в 07:47
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено в 07:21
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно
Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42