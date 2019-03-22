Футбол

Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмыСоветский спорт 06:26

Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun. По информации издания, 31-летний футболист в 2016 году был осужден за сексуальную связь с несовершеннолетней.
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Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы

Советский спорт06:26

Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы

Газета.Ru06:10

Адам Джонсон вышел из тюрьмы, отбыв половину срока за связь с несовершеннолетней

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Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы. Он отбывал срок за педофилию

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Бывший футболист «Манчестер Сити» освободился из тюрьмы

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Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы

РИА Новости04:48

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Матч ТВ03:40
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Армия и оружие

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Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
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Политика

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