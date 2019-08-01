Футбол
Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»Матч ТВ 03:40
«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом. Как сообщает Hurriyet, в качестве компенсации армянин получит 2,25 миллиона евро. Платеж будет разбит на четыре части.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Культура
В Анапе откроется смена международного проекта «Таланты Арктики. Дети»
Пройдет языковой квест «Арктическая тропа», концерт талантов «Поющая Арктика», Большая Арктическая научная Олимпиада, съемка фильма.
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп призвал Apple покинуть Китай
Президент США Дональд Трамп во вторник призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как сложно ему было пробиться в Москве
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей страничке в Instagram небольшое видео и рассказал, как сложно ему было пробиться в Москве.
Обновлено в 00:20
Культура
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду
Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн
Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Известная певица трагически погибла в Приморье
В Приморье трагически погибла 35-летняя певица Олеся Яковлева. Об этом на своей странице в Facebook написал друг вокалистки Вадим Павлов.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
105 лет назад русские кавалеристы победили австрийцев при солнечном затмении
105 лет назад в Галиции произошел знаменитый бой у Ярославиц, который считается первым крупным кавалерийским сражением Первой мировой войны и одновременно – последней битвой конницы в мировой истории.
Обновлено в 03:34
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Сбербанк даст кредит в $400 млн для постройки АЭС «Аккую» в Турции
Сбербанк первым предоставит финансирование для проекта сооружения АЭС "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:31
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика
Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по инициативе России и Китая соберётся на внеочередное заседание по поводу ракетных испытаний США.
Обновлено в 04:10
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35
Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.
Обновлено в 04:07
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10