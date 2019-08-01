Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»Матч ТВ 03:40

2 фото
«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом. Как сообщает Hurriyet, в качестве компенсации армянин получит 2,25 миллиона евро. Платеж будет разбит на четыре части.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бешикташ» расторг контракт с экс-спартаковцем Озбилизом. За 3 года он провел за клуб 5 игр

Sport24.ru03:04

Турецкий клуб заплатит армянскому футболисту 2 миллиона евро

Rusarminfo.ru03:29

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

Sportbox.RU03:40

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

Матч ТВ03:40

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилис расторг контракт с «Бешикташем»

Бомбардир.ру03:36

Озбилиз покинул «Бешикташ»

Евро-футбол.ру03:51

Экс-игрок «Спартака» Езбилис ушел из «Бешикташа»

Спорт-Экспресс03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика

Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков

Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

В Анапе откроется смена международного проекта «Таланты Арктики. Дети»

Пройдет языковой квест «Арктическая тропа», концерт талантов «Поющая Арктика», Большая Арктическая научная Олимпиада, съемка фильма.
Обновлено в 03:05
Политика

Трамп призвал Apple покинуть Китай

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как сложно ему было пробиться в Москве

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей страничке в Instagram небольшое видео и рассказал, как сложно ему было пробиться в Москве.
Обновлено в 00:20
Культура

Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"

Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн

Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил жену

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Известная певица трагически погибла в Приморье

В Приморье трагически погибла 35-летняя певица Олеся Яковлева. Об этом на своей странице в Facebook написал друг вокалистки Вадим Павлов.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино

Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских

13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

105 лет назад русские кавалеристы победили австрийцев при солнечном затмении

105 лет назад в Галиции произошел знаменитый бой у Ярославиц, который считается первым крупным кавалерийским сражением Первой мировой войны и одновременно – последней битвой конницы в мировой истории.
Обновлено в 03:34
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться

Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Сбербанк даст кредит в $400 млн для постройки АЭС «Аккую» в Турции

Сбербанк первым предоставит финансирование для проекта сооружения АЭС "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:31
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика

Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по инициативе России и Китая соберётся на внеочередное заседание по поводу ракетных испытаний США.
Обновлено в 04:10
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35

Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Русскоязычные блогеры атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 03:06
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка

Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арас Озбилиз
Армянский футболист
Армянский и нидерландский футболист, правый полузащитник турецкого клуба «Бешикташ» и сборной Армении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное