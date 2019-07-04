Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури попал в сферу интересов российских клубов. По информации источника, 23-летний игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Зените».

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Экономика ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.

Наука В Мёртвом море происходят солевые снегопады Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.

Космос Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.

Футбол Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Политика Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма, говорится в заявлении турецкого МИД.

Общество В Перми закрылся ресторан Тимати Black Star Burger В торговом центре «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28 закрылся единственный в городе ресторан сети Black Star Burger.

Футбол Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка» Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.

Происшествия На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.

Политика В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Общество ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.

Футбол «Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Политика Путин назвал условие для переговоров с Зеленским Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.

Экономика Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8% Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.

Происшествия В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.

Экономика Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.