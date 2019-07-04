Футбол
Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛМатч ТВ 03:26
Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури попал в сферу интересов российских клубов. По информации источника, 23-летний игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Зените».
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