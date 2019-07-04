Испанский полузащитник Андер Эррера подписал контракт с ПСЖ. Как сообщает сайт парижского клуба, стороны заключили соглашение сроком на пять лет.

Экономика Проект о ратификации Парижского соглашения по климату внесут в кабмин Вице-премьер Алексей Гордеев дал Минприроды РФ соответствующее поручение Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды РФ внести в правительство проект закона "О ратификации Парижского соглашения по климату", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гордеева.

Экономика Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».

Финансы Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.

Политика СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки "Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Политика Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Происшествия Политолог из Башкирии оплатит адвокатов для Луизы Хайруллиной Политолог Азамат Галин подтвердил, что наймет адвокатов для Луизы Хайруллиной.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Политика Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.

Общество В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".

Политика Что обсудили Путин и папа Римский Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.

Экономика Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.

Происшествия Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.

Политика Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.

Политика Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Энергетика Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома» Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.

Армия и оружие В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache Оказалось, российский вертолет, называемый «Аллигатор», обладает рядом важных для ведения боя преимуществ, сообщает We Are The Mighty.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен подниматься на высоту до 5500 метров и развивать скорость до 300 км/час.

Происшествия С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.