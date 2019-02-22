Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в МосквуГазета.Ru 04:42

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов. Как отмечается, Гулия депортировали самолетом в аэропорт Домодедово.
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Бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия депортировали из Кишинева в Москву

Правоохранительные органы Молдавии депортировали из Кишинева в Москву бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого в России обвиняли в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в субботу его адвокат Дагир Хасавов.
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Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
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В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

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Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

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