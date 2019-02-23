Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в МосквуГазета.Ru 04:42
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов. Как отмечается, Гулия депортировали самолетом в аэропорт Домодедово.
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Правоохранительные органы Молдавии депортировали из Кишинева в Москву бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого в России обвиняли в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в субботу его адвокат Дагир Хасавов.ТАСС01:03
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В Кишиневе задержали бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия
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