Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищенииГазета.Ru 09:18
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости". Басманный суд поместил Фролова под арест до 25 июня. Сам Фролов попросил поместить его под домашний арест, сославшись на состояние здоровья.
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