Политика

Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
РБК
10:00

Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Кроме того, Пархоменко лишен воинского звания.
РБК10:00
с чего всё началось

Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-офицер флота получил 14 лет тюрьмы

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, обвиняемого в госизмене, к 14 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС07:14

Подробнее о событии

Бывший штабист ЧФ получил срок за шпионаж в пользу Украины

Газета.Ru10:18

Бывшего офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

URA.Ru08:36

В Ростове-на-Дону экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам за госизмену

Коммерсантъ07:51

В Ростове офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

РИА Новости07:13

В Ростове обвиняемый в шпионаже офицер приговорен к 14 годам заключения

Don2407:41

Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-офицер флота получил 14 лет тюрьмы

ТАСС07:14

Приговор обвиняемому в госизмене бывшему офицеру военный суд вынесет 11 декабря

Rostof.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Людмилу Алексееву похоронят в США

Обновлено в 10:46
Политика

Путин допустил изменение закона о митингах

Президент России Владимир Путин не исключил внесение изменений в закон о митингах.
Обновлено в 10:49
Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 10:51
Политика

Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 10:43
Политика

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

Украина «злоупотребляет» правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ". Как считают в министерстве, Киев использует суд в качестве инструмента для «достижения собственных политических целей».
Обновлено в 10:47
Политика

Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал "разбазариванием" государственных средств переброску российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Обновлено в 10:45
Политика

Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски).
Обновлено в 10:40
Политика

Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января

Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.
Обновлено в 10:51
Политика

В 2018 году выявлено 4,3 млрд кибератак на российские ресурсы

Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, заявил на брифинге замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Обновлено в 09:19
Политика

Украинцы не хотят голосовать за Порошенко на президентских выборах

Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Обновлено в 10:41
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 10:13
Политика

Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой

Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.
Обновлено в 08:44
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 10:27
Политика

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 10:28
Политика

В Раде призвали инопланетян на «уничтожение» Крымского моста

Обновлено в 10:46
Главное