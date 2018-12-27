Футбол
Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика
Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщикаREGNUM01:11
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
REGNUM01:11
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Команда хорошо поработала, несмотря на то, что нам так и не удалось победить.
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Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции
Sport24.ruвчера в 16:41
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Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
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Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08