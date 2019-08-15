Футбол
Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной МароккоГазета.Ru 14:55
66-летний специалист уже заявил, что его первой целью станет участие команды в на чемпионате мира 2022 года. Стоит отметить, что Халилходжич этим летом покинул аналогичную должность во французском "Нанте" из-за того, что не смог договориться с руководством "канареек" о необходимом усилении состава.
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