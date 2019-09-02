Футбол
Sport24.ruЭкс-нападающий ЦСКА Думбия стал одноклубником Митрюшкина
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия продолжит карьеру в Швейцарии. О подписании 31-летнего экс-футболиста ЦСКА сообщил «Сьон».
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Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Политика
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального
Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.
РБК 07:39
Политика
В Минэнерго Украины надеются на переговоры с Россией по транзиту газа
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал текущие отношения с Россией.
Журналистская правда 07:05
Армия и оружие
США построили подлодку без перископа
Корабль провел в море три дня, проверив герметичность отсеков и работу бортовых систем, сообщили в пресс-службе построившей подлодку компании Huntington Ingalls Industries.
Российская газета 05:13
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове
Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери.
Известия 07:10
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru вчера в 05:12
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия 06:45
Футбол
«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун
«Динамо» намерено подписать двух нападающих до закрытия летнего трансферного окна.
Sportbox.RU 06:16
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Футбол
«ПСЖ» договорился об аренде Икарди
Чемпионат 05:05
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Игры
Пользователи сети «снялись» в кино с помощью программы для подделки порно
Пользователи соцсетей стали публиковать ролики из китайского приложения ZAO, с помощью которого можно заменить актеров знаменитых сериалов и фильмов.
Lenta.ru 03:03
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.
РБК 04:22
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
RT на русском вчера в 14:11
Политика
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51