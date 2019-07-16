Футбол
Экс-нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»Sports.ru 14:34
Бывший нападающий «Ахмата» Заур Садаев продолжит выступления в Турции. «Анкарагюджю» выкупил контракт 29-летнего игрока, который выступал за турецкий клуб на правах аренды во второй половине прошлого сезона. В 7 матчах чемпионата Турции Садаев не отметился результативными действиями.
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