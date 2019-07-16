Футбол

Экс-нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»Sports.ru 14:34

Бывший нападающий «Ахмата» Заур Садаев продолжит выступления в Турции. «Анкарагюджю» выкупил контракт 29-летнего игрока, который выступал за турецкий клуб на правах аренды во второй половине прошлого сезона. В 7 матчах чемпионата Турции Садаев не отметился результативными действиями.
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«Анкарагюджю» выкупил у «Ахмата» контракт Садаева

Sport24.ru15:24

Экс-нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Sports.ru14:34

Нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в Турции

Матч ТВ15:17

Нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в Турции

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Российский футболист перешел в турецкий клуб

Soccer.ru14:51

Садаев перешел в «Анкарагюджю»

Советский спорт16:17

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

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