Происшествия
Абызов в суде отказался признать винуРИА Новости 10:30
Вину не признаю, преступных действий не совершал и тем более не использовал свое служебное положение министра.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Футбол
Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов
Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
Обновлено в 07:16
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Вирус классической чумы свиней обнаружили в Приморье
В Приморском крае по данным на начало марта вирус классической чумы свиней обнаружен в патологическом материале трупов диких кабанов, принадлежащих охотхозяйству «Кировская», сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт межобластной ветеринарной лаборатории.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Как сообщает "Правда.ру", В нашем доме жили семьи самых разных национальностей.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Гаджеты
IPhone mini может стать новым именем «бюджетного» смартфона Apple
Предполагалось, что аппарат выйдет под именем iPhone SE 2, но этого до сих пор не произошло.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Культура
Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира
Издание The Art Newspaper назвало 100 самых популярных музеев мира. Первым по посещаемости был признан Лувр (Париж).
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Футбол
В Петербурге представили талисман ЧЕ-2020 по футболу
В Петербурге на «Газпром-Арене» презентовали талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29