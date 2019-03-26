Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru 17:40

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.

с чего всё началось

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.

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