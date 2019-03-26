Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru 17:40

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.
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Светлана Петренко
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.
— Светлана ПетренкоПарламентская газета 12:19
с чего всё началось

Михаилу Абызову организовали преступное сообщество

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.
РБК15:42

Подробнее о событии

Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей

Ведомости17:06

Министр без портфеля. Как Михаил Абызов столкнулся с прошлым

Forbes16:13

Чем известен Михаил Абызов

Коммерсантъ13:02

СК возбудил дело против бывшего министра Абызова

РИА Новости12:05

Экс-министра Открытого правительства Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей

РЕН ТВ12:16

Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

РБК12:51

Биография Михаила Абызова

ТАСС15:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:50, Ашберн
Политика

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

Обновлено в 03:59
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Технологии

Electronic Arts закроет офис в России

Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива - второго по величине города Израиля, сообщили полицейские и военные.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

МВД планирует лишать наркозависимых права управления автомобилем

В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой запрета управлять транспортными средствами и работать на опасных производствах наркозависимых лиц.
Обновлено в 06:50
Игры

Главное о России. В Steam появился стимулятор настоящей пацанской жизни

Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Стимулятора России» и «Стимулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Экономика

Аналитики Morgan Stanley поставили на ослабление доллара в 2019 году

От ослабления доллара выиграют сырьевые валюты, считают аналитики Morgan Stanley.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Кино

Шойгу объявил о планах министерства создать «армейскую киностудию»

Обновлено в 13:37
Происшествия

США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании

Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Политика

Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся

Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Футбол

Юрген Клопп: «Гомес восстановился от травмы и вернулся к тренировкам»

Обновлено в 15:26
Политика

США расширили санкционные списки против Ирана

В США ввели новые санкции в отношении физических лиц и организаций Ирана. Об этом сообщает минфин страны.
Обновлено в 10:12
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

Обновлено в 15:45
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Хоккей

Раффль подписал новый контракт с «Филадельфией»

В нынешнем сезоне Раффль провел за «Филадельфию» 61 матч, набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности «+2». Хоккеист выступает за «Флайерз» с 2013 года.
Обновлено в 16:51
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Элизабет Херли повторила свой культовый образ 25-летней давности

Обновлено в 13:27
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке

В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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