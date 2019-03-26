Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru вчера в 17:40
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.
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Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.
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На бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова завели уголовное дело
Эхо Москвывчера в 21:04
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"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
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Авто
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Напомним, что обновленная линейка пикапов от Mitsubishi была представлена еще в прошлом году, она получила другую внешность в новом фирменном стиле Mistubishi, носящем название Dynamic Shield, многосоставную 2-уровневую оптику, переработанную тормозну систему и два варианта полного привода.
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Обновлено вчера в 02:59
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
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Обновлено вчера в 23:16
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