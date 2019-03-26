Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru вчера в 17:40

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.
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Светлана Петренко
Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.
— Светлана ПетренкоЦарьград вчера в 12:31
с чего всё началось

Михаилу Абызову организовали преступное сообщество

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.
РБКвчера в 15:42

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Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:06

Экс-министра Абызова заподозрили в создании ОПС и хищении 4 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

Биография Михаила Абызова

ТАССвчера в 15:10

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

RT на русскомвчера в 12:09

СК возбудил дело против бывшего министра Абызова

РИА Новостивчера в 12:05

Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

РБКвчера в 12:51

Министр без портфеля. Как Михаил Абызов столкнулся с прошлым

Forbesвчера в 16:13
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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