Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru 17:40
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.
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Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.
с чего всё началось
Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.РБК15:42
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