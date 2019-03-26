Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвиненияГазета.Ru 17:40

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, в Россию экс-чиновник, проживавший в Италии, приехал на день рождения.
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Светлана Петренко
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.
— Светлана ПетренкоПарламентская газета 12:19
с чего всё началось

Михаилу Абызову организовали преступное сообщество

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.
РБК15:42

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Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

РБК12:51

Министр без портфеля. Как Михаил Абызов столкнулся с прошлым

Forbes16:13

Биография Михаила Абызова

ТАСС15:10

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

RT на русском12:09

СК возбудил дело против бывшего министра Абызова

РИА Новости12:05

Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей

Ведомости17:06

Чем известен Михаил Абызов

Коммерсантъ13:02
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СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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