Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»РИА Новости12:02
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
РИА Новости12:02
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с чего всё началось
На своей странице в фейсбуке Генпрокурор страны Юрий Луценко добавил, что из-за Саламатина были сорваны контракты между украинскими госпредприятиями и Минобороны Ирака на поставку, ремонт, обслуживание военной техники, что привело к убыткам на 560 млн долларов.Новая газета12:44
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
Обновлено в 15:04
Политика
Глава НАСА согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе телеконференции пригласил главу НАСА Джима Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, тот подтвердил готовность приехать, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 17:20
Космос
Специалисты вновь не смогли восстановить связь с аппаратом «Спектр-Р»
Специалистам вновь не удалось восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» во время очередного сеанса связи в понедельник, 14 января.
Обновлено в 18:10
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ
Обновлено в 16:31
Политика
Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике
Длинные новогодние праздники вредят экономике.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 12:19
Политика
Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:02
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
Культура
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Парижская опера (в современной Франции известна как Опера Гарнье) решила отозвать приглашение российскому артисту балета Сергею Полунину принять участие в постановке «Лебединое озеро», которая должна состояться в феврале.
Обновлено в 15:47
Политика
Тимошенко намерена поменять конституцию Украины
Обновлено в 17:55
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Автоспорт
Николаев стал третьим в зачете грузовиков на седьмом этапе «Дакара»
Обновлено в 15:43
Экономика
Медведев посоветовал Белоруссии ценить поддержку со стороны РФ
Белоруссии нужно ценить поддержку, которую оказывает Россия.
Обновлено в 07:47
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Германией на чемпионате мира
Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Германии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 13:34
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Наука
Эксперты раскрыли опасность короткого сна
Специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований рассказали, чем опасен короткий и неглубокий сон.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Украинский военный назвал способ закончить войну в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Мутко анонсировал ревизию требований к газоснабжению жилых домов
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время в стране будет проведена ревизия норм и требований в сфере газоснабжения жилых домов, действующих в стране на сегодняшний день.
Обновлено в 17:07
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Адвокат Харви Вайнштейна не хочет больше защищать своего клиента
Обновлено в 15:59
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43