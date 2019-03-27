Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Читать в источнике
с чего всё началось

Литовский суд огласил приговоры Язову и Головатову по «делу 13 января»

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.
Sputnik Литва04:15

Подробнее о событии

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

РИА Новости06:49

Дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

ТАСС05:55

Суд в Вильнюсе заочно осудил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова

Коммерсантъ04:51

Экс-министру обороны СССР Язову заочно вынесли приговор в Литве

RT на русском04:45

Суд в Вильнюсе заочно осудил на 10 лет экс-министра обороны СССР Язова

Интерфакс04:38

Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года

РБК05:40

Головатов рассказал, зачем Литве нужен был суд по «делу 13 января»

Sputnik Литва06:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Финансы

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Экономика

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Жасмин ответила на обвинения в покупке «китайского барахла»

Обновлено вчера в 07:50
Спорт

Загитова собрала Большой шлем. Но Ягудин все равно лучше

Обновлено в 05:51
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Кино

Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»

Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Политика

В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии

Обновлено вчера в 23:26
Кино

Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»

Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».
Обновлено в 03:44
Хоккей

«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч

Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Здоровье

Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни

Обновлено вчера в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное