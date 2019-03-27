Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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