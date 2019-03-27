Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.

с чего всё началось

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.

Политика В Кремле отреагировали на задержание Абызова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о подозрениях в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заранее.

Хоккей ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Общество В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

Авто Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35 Вслед успешного запуска модели в кузове хэтчбек, немецкий автопроизводитель официально представил «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35.

Культура Минкульт объединит Александринский и Волковский театры Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

Происшествия В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.

Здоровье Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.

Происшествия Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы 26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Происшествия Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.

Политика Порошенко назвал Путина главным противником на выборах Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Политика Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).

Общество Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Политика ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.