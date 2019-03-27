Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в ЛитвеГазета.Ru 05:06

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, архивное фото Оглашение приговора проходит в среду, 27 марта.

с чего всё началось

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Экономика Россияне получат цифровые профили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Политика США заблокируют российский газ в Европе Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Происшествия На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Происшествия В головном офисе Swedbank идут обыски В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.

Происшествия СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.

Общество Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.

Авто Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции.

Общество Поселок Мурино официально стал городом Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Шоу-бизнес Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.

Экономика Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля» Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Экономика «Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате «Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.

Авто Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508 Согласно опубликованному Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Peugeot 508 будет предлагаться только в кузове «лифтбек», напомним, на рынке Европы модель также представлена ещё и в кузове «универсал».

Происшествия В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Политика Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.