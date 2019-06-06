Политика

Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали РоссиюРИА Новости вчера в 21:40

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne
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