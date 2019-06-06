Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали РоссиюРИА Новости вчера в 21:40

с чего всё началось

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Экономика EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).

Шоу-бизнес Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.

Политика Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Происшествия На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Общество В Южно-Сахалинске появятся новая стела, въездная арка и стена с легальным граффити Предполагается, что новые стела и арка появятся на перекрестке улиц Куропатко и Мира уже в следующем году.

Здоровье Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь В Благовещенской епархии стартовал новый проект в поддержку нуждающихся. Ее проводит епархиальный отдел социального служения.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Армия и оружие Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".

Авто Представлен новый Jaguar XE SV Project 8 Touring Компания Jaguar представила новую версию самого быстрого седана Нюрбургринга - XE SV Project 8. "Четырёхдверка" получила спецификацию Touring, которая может смело считаться коллекционной, ибо будет построено всего 15 экземпляров.

Кино Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».