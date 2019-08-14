Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном. Кузнецов заявил, что признает вину и раскаивается, передает ТАСС.

Футбол «Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Шоу-бизнес Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.

Происшествия В Крыму во время драки убили начальника МЧС В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.

Армия и оружие Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на испытания В Петербурге от причала предприятия "Адмиралтейские верфи" на заводские ходовые испытания вышла дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", передает ОТР.

Экономика Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Политика Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину.

Здоровье Диетолог назвала причины здорового питания россиян В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.

Футбол Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.