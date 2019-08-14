Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублейВзгляд.ру 06:08
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном. Кузнецов заявил, что признает вину и раскаивается, передает ТАСС.
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Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения.
— Алексей Кузнецов, российский экономистТАСС 05:54
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