Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублейREGNUM 07:11
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
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Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения.
— Алексей Кузнецов, российский экономистТАСС 05:54
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