Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

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