Происшествия
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости10:22
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ на своем YouTube-канале опубликовал видео допроса бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова.Московский Комсомолец11:15
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