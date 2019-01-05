Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
РИА Новости
10:22

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости10:22
с чего всё началось
Следственный комитет РФ на своем YouTube-канале опубликовал
 видео допроса бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова.
Московский Комсомолец11:15

Подробнее о событии

Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств

Эхо Москвы14:04

Экс‐министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Телеканал 360°10:57

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

РИА Новости10:22

Экс-министр финансов Подмосковья отверг обвинения в свой адрес

Интерфакс10:14

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях

RT на русском10:03

Бывший министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях

ТАСС09:54

Бывший министр финансов Подмосковья отказался признавать вину

Говорит Москва10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали

Возгорание на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить сообщения о захвате российских моряков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков с судна MSC MANDY.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В секторе Газа пять палестинцев пострадали при взрыве

Пять палестинцев получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в доме в городе Рафах в секторе Газа, сообщается в распространенном пресс-релизе министерства внутренних дел Палестины.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне из-за стрельбы в США

Посольство РФ в США направило в госдеп запрос, в котором просит уточнить, были ли среди пострадавших во время стрельбы в Калифорнии россиян.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Калининграде на рынке произошел пожар

В Калининграде на рынке «Сельма» загорелись торговые ряды, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Алексей Баранов.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Астраханской области многодетную мать подозревают в убийстве

Многодетная мать, жительница села Батаевка Ахтубинского района Астраханской области подозревается в убийстве мужа.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Центральный детский мир в Москве эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Посетителей и персонал Центрального детского мира (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Американку посадили за продажу ребёнка в сексуальное рабство

Обновлено в 16:34
ещё по теме
Главное