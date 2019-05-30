Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофеЭкономика сегодня 00:10

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом. Суслов считает, что нынешняя экономическая политика Киева приведет Украину к дефолту, а он значительно усугубит ситуацию в стране.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил
 он в эфире телеканала NewsOne.
RT на русскомвчера в 23:45

Подробнее о событии

Объявление о дефолте позволит Украине манипулировать МВФ, уверен политолог

Народные новости04:47

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

РБК01:57

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

РИА Новостивчера в 22:25

Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта

RT на русскомвчера в 23:45

Экс-министр экономики Украины рассказал о приближающейся катастрофе

Известиявчера в 23:15

Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой

Комсомольская правдавчера в 22:39

Экс-министр экономики Украины поздно «машет кулаками»

REGNUM02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика

Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
Обновлено в 04:33
Футбол

Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.
Обновлено в 07:21
Футбол

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Происшествия

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Обновлено в 07:38
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

Обновлено в 07:37
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Обновлено в 06:25
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания

Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

Сегодня, 30 мая, Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2», а также у него запланирована двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
Обновлено в 01:53
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии

Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Политика

Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
Обновлено в 05:46
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное