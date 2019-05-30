Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофеЭкономика сегодня 00:10

с чего всё началось

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом. Суслов считает, что нынешняя экономическая политика Киева приведет Украину к дефолту, а он значительно усугубит ситуацию в стране.

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе

Политика Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину» Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».

Футбол Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.

Футбол ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо» ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

Происшествия При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Политика В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста Сегодня, 30 мая, Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2», а также у него запланирована двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

Происшествия В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Финансы Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44% "В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.

Шоу-бизнес Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Политика Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.