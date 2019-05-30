Политика
Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофеЭкономика сегодня 00:10
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом. Суслов считает, что нынешняя экономическая политика Киева приведет Украину к дефолту, а он значительно усугубит ситуацию в стране.
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с чего всё началось
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.RT на русскомвчера в 23:45
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Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой
Комсомольская правдавчера в 22:39
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика
Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
Обновлено в 04:33
Футбол
Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.
Обновлено в 07:21
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Происшествия
При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница
В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 07:38
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае
Обновлено в 07:37
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания
Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Политика
В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста
Сегодня, 30 мая, Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2», а также у него запланирована двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
Обновлено в 01:53
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии
Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Политика
Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
Обновлено в 05:46
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06