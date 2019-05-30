Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофеЭкономика сегодня 00:10

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом. Суслов считает, что нынешняя экономическая политика Киева приведет Украину к дефолту, а он значительно усугубит ситуацию в стране.
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с чего всё началось
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил
 он в эфире телеканала NewsOne.
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