Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолтаИнфорос 02:57

с чего всё началось

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом. Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать. В эфире телеканала NewsOne Суслов отметил, что в случае дефолта бедные граждане окончательно станут нищими.

Футбол Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне» Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".

Политика Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.

Политика Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.

Происшествия В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Происшествия 20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига» 20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.

Политика Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Культура Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.

Политика Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Происшествия Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Происшествия Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.

Кино Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.

Политика Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.

Армия и оружие Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.