Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолтаИнфорос 02:57
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом. Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать. В эфире телеканала NewsOne Суслов отметил, что в случае дефолта бедные граждане окончательно станут нищими.
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с чего всё началось
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.RT на русскомвчера в 23:45
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Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой
Комсомольская правдавчера в 22:39
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