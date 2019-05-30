Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолтаРБК 01:57

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта. По словам Суслова, «никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту», и Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать.
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с чего всё началось
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил
 он в эфире телеканала NewsOne.
RT на русскомвчера в 23:45

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Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

РБК01:57

Украинцев предупредили о надвигающейся катастрофе

News.ruвчера в 23:49

Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой

Комсомольская правдавчера в 22:39

Экс-министр экономики Украины: бедные граждане окончательно станут нищими

Московский Комсомолецвчера в 23:28

Экс-министр экономики Украины рассказал о приближающейся катастрофе

Известиявчера в 23:15

Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта

RT на русскомвчера в 23:45

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

РИА Новостивчера в 22:25
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Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Гаджеты

Скриншоты MacOS 10.15 демонстрируют новый интерфейс Apple TV и Apple Music

Интернет-ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты предстоящей MacOS 10.15, на которых демонстрируется новый дизайн приложений Apple TV и Apple Music.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ

Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 03:30
Кино

Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди

Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Культура

Как роль Шурика стала для Александра Демьяненко проклятием всей жизни

Обновлено в 01:33
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась

Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено вчера в 18:12
Кино

Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов»

Софи Тернер и Мэйси Уильямс сами заговорили о возможной экранизации продолжения истории, посвященной сестрам Старк.
Обновлено в 03:17
Здоровье

В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено вчера в 01:31
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП России

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Культура

Скульптуры из коллекции Азнавура выставят на торги

Речь идёт о бронзовых скульптурах из коллекции шансонье. Первая, созданная Жерменом Ришье в 1953 году, изображает матадора и череп быка.
Обновлено в 01:53
Общество

В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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