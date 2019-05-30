Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолтаРБК 01:57

с чего всё началось

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта. По словам Суслова, «никакое нормальное государство не стремится проводить политику, ведущую к дефолту», и Киев должен делать все для того, чтобы этого избежать.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Гаджеты Скриншоты MacOS 10.15 демонстрируют новый интерфейс Apple TV и Apple Music Интернет-ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты предстоящей MacOS 10.15, на которых демонстрируется новый дизайн приложений Apple TV и Apple Music.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Космос Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.

Происшествия Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Политика Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Армия и оружие Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Политика УПЦ окончательно объявлена вне закона Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Экономика Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Здоровье Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.

Кино Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов» Софи Тернер и Мэйси Уильямс сами заговорили о возможной экранизации продолжения истории, посвященной сестрам Старк.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Экономика Силуанов дал прогноз по росту ВВП России Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Скульптуры из коллекции Азнавура выставят на торги Речь идёт о бронзовых скульптурах из коллекции шансонье. Первая, созданная Жерменом Ришье в 1953 году, изображает матадора и череп быка.