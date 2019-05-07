Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПКРБК 03:31
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК. Об этом он заявил в эфире NewsOne.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Армия и оружие
Турецких военных обучат работе с С-400 в России
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу
Телеведущий не понимает, неужели 11-летняя Микелла Абрамова заслуживает «потока грязи» только из-за того, что родилась в семье артистки.
Обновлено в 02:30
Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:24
Общество
Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным
Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.
Обновлено в 05:54
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Россия построит атомный авианосец
Работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
ВКС РФ подавили точки запуска боевиками ракет по Хмеймиму
Обновлено вчера в 13:20
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Политика
Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников
Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
Обновлено в 06:25
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Действующий президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился в ГПУ на допрос по делу о расстрелах на Майдане из-за неотложных государственных дел, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Экономика
Правительство утвердило правила предоставления субсидий туроператорам
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов», — говорится в постановлении.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы
Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.
Обновлено в 05:11
Футбол
Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом.
Обновлено в 06:25