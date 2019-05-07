Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий КиеваИнфорос 03:12

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
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В Совфеде оценили слова экс-министра экономики Украины о российском ВПК

РИА Новости07:53

Экс-министр Украины посетовал на развитие ВПК РФ из-за разрыва с Киевом

Газета.Ru07:16

Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК

Московский Комсомолец00:56

Украинские санкции укрепили российскую армию

Lenta.ru02:40

Санкции Киева назвали помощью российскому ВПК

News.ru01:44

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

RT на русском01:22

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

РБК03:31
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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу

Телеведущий не понимает, неужели 11-летняя Микелла Абрамова заслуживает «потока грязи» только из-за того, что родилась в семье артистки.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:40
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила право назвать сына любым именем

Стоит отметить, что, как оказалось, у герцога и герцогини Сассекских выбор имен не ограничен, в отличие от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:51
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.
Обновлено в 08:56
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Савченко заявила, что за ней следят

Обновлено в 07:06
Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Футбол

«Реал» отказывается платить рекордную сумму за Мбаппе

Как утверждает RMC, мадридский "Реал" не планирует покупать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе за 280 млн евро.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай

Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество

Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов

Правила идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу 5 мая.
Обновлено в 08:40
Хоккей

КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона

Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Хоккей

Защитник Мусин вернулся в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию https://t.co/1tMnzIUxOo pic.twitter.com/halCsJRdpg— ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 мая 2019 г.
Обновлено в 08:35
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Политика

Торгпред США заявил о планах поднять пошлины на товары из Китая

Как сообщает агентство Вlоомвеrд, Белый дом подтвердил намерение повысить пошлины на товары из КНР в ночь на пятницу, 10 мая.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Музыка

Лазарев остался доволен первой репетицией на сцене Евровидения

Обновлено в 08:43
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 03:50
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